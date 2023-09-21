В МЧС рассказали о потребности в психологическом просвещении в обществе в период СВО

Кроме того, проведение специальной военной операции потребовало от психологов МЧС осмысления и адаптации своего опыта, рассказала директор Центра экстренной психологической помощи ведомства Юлия Шойгу

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Проведение специальной военной операции потребовало от психологов МЧС осмысления и адаптации своего опыта, а в обществе сформировалась потребность в психологическом просвещении. Об этом в интервью ТАСС сообщила директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.

По ее словам, пандемия коронавируса и СВО - это две разные ситуации, каждая из которых отразилась на жизни большинства людей нашей страны. "Поэтому общей новой задачей для специалистов нашей службы стало психологическое просвещение, то есть разработка и распространение материалов, которые были бы понятны, интересны и полезны людям, выступление наших специалистов на разных площадках. Хочу отметить, что именно в этот период в обществе сформировалась потребность в психологическом просвещении, в информационных материалах, которые помогают людям понимать, что с ними происходит и как сделать так, чтобы жизнь стала лучше и комфортнее", - сказала Шойгу.

Она также отметила, что проведение СВО потребовало от специалистов центра осмысления и адаптации опыта, накопленного психологами чрезвычайного ведомства для решения актуальных задач: это и оказание психологической помощи участникам СВО, их родным и близким, и обучение специалистов разных ведомств тонкостям работы с последствиями травматического стресса, и подготовка просветительских материалов для СМИ.