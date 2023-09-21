Психологи МЧС призвали доверять надежным источникам для защиты от негативной информации

Директор Центра экстренной психологической помощи ведомства Юлия Шойгу также порекомендовала читать больше хорошей художественной литературы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Постоянный поток негативной информации, которую получает человек, ухудшает качество жизни, в этой связи необходимо доверять только проверенным источникам. Об этом в интервью ТАСС сообщила директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.

"Самая первая и самая трудная задача - осознать, что постоянный поток негативной информации, которую мы получаем, ухудшает качество нашей жизни, и принять решение что-то изменить. Если такое решение принято, рекомендации очень простые: выбрать два-три новостных источника, которым вы доверяете, и получать новости только оттуда, убедившись в их надежности и достоверности", - сказала Шойгу.

"Второе правило - ограничить время ознакомления с новостями, составить график: например, я читаю новости утром и вечером, я знакомлюсь с новостями каждые два часа или каждый час я выделяю себе пять минут, чтобы почитать новости", - добавила она.

Шойгу также порекомендовала отключить на гаджетах звук уведомлений о новых сообщениях, чтобы избежать информационного соблазна, а также читать больше хорошей художественной литературы.