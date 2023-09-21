В Югре создали специальный портал для помощи участникам СВО

С начала специальной военной операции регион направил почти 3 тыс. тонн гуманитарной помощи

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 сентября. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ первым в России создал и запустил специальную автоматизированную информационную систему по сбору гуманитарной помощи для участников специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в департаменте внутренней политики Югры.

"В Югре создана автоматизированная информационная система организации сбора гуманитарной помощи, с помощью которой каждый житель региона может оказать посильную поддержку землякам - участникам специальной военной операции. Здесь регистрируются заявки от воинских формирований, поступающие на имя губернатора и правительства Ханты-Мансийского автономного округа. Каждая из них проверяется, после чего одобряется и публикуется", - сказано в сообщении.

Отмечается, что эта система - первая подобная система в России. "Мы пытались найти аналоги в других регионах, на федеральном уровне, чтобы ускорить процесс. Оказалось, что пока этим никто не занимался", - пояснил первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов.

Для того чтобы оказать помощь участникам СВО, необходимо подать заявку на регистрацию на сайте gum.admhmao.ru. После этого на указанную электронную почту придет логин и пароль от личного кабинета, где открывается доступ к открытым заявкам от воинских формирований, которые могут исполнить как полностью, так и частично. Весь собранный гуманитарный груз будет направлен адресатам.

С начала специальной военной операции Югра направила почти 3 тыс. тонн гуманитарной помощи, включая автотранспорт, оборудование специального назначения, обмундирование (экипировку), медицинские изделия и препараты.