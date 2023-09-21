В Москве на стройках провели более 2 тыс. проверок пожарной безопасности с начала года

Эксперты комитета зафиксировали 57 случаев возгорания на строящихся объектах

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Специалисты провели более 2 тыс. проверок соблюдения норм пожарной безопасности на строительных площадках в Москве с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

"Одной из приоритетных задач Мосгосстройнадзора является контроль за соблюдением норм пожарной безопасности на строительных площадках города. Инспекторы Управления пожарного надзора принимают участие почти в каждой проверке, проводимой на объектах капитального строительства. Всего с начала года специалисты профильного подразделения осуществили 2 тыс. выездных контрольно-надзорных мероприятий" - сказал председатель ведомства Игорь Войстратенко.

Он напомнил, что каждому зданию или сооружению при строительстве присваивается класс пожарной опасности в зависимости от конструктивных особенностей объекта. Поэтому безопасность его дальнейшей эксплуатации во многом зависит от того, насколько своевременно в ходе проверок будут обнаружены неисправности при монтаже и пусконаладке противопожарных систем, а также испытаны на огнестойкость конструкции и материалы.

За восемь месяцев 2023 года эксперты комитета зафиксировали 57 случаев возгорания на строящихся объектах. Специалисты Управления пожарного надзора оформили 280 протоколов об административных нарушениях.

"В 174 случаях на участников строительства были наложены штрафы. Их общая сумма составила 29,9 млн рублей. Каждый инцидент находится на контроле инспекторов до тех пор, пока нарушение, ставшее причиной чрезвычайной ситуации, не будет полностью устранено", - подчеркнул Войстратенко.

По словам председателя Мосгосстройнадзора, основная причина пожаров - недостаточный контроль со стороны генподрядчиков и технических заказчиков на строящихся объектах. Чаще всего возгорания случаются из-за аварийного режима работы электросети и неисправного электрооборудования, нарушения правил пожарной безопасности при проведении огневых работ, а также неправильного хранения легковоспламеняющихся материалов.