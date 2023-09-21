Индия приостановила прием заявок на визы в Канаде на фоне кризиса в отношениях

В последний раз прием заявок на визы индийское посольство приостанавливало во время пандемии коронавируса

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 сентября. /ТАСС/. Прием заявок на индийские визы в Канаде приостановлен с четверга "по техническим причинам". Это произошло на фоне кризиса в индийско-канадских отношениях.

О приостановке приема заявок сообщила компания BLS International, которая является оператором визовых центров Индии в Канаде. В последний раз прием заявок на визы индийское посольство приостанавливало во время пандемии коронавируса.

"Важное сообщение от индийской дипмиссии: начиная с 21 сентября 2023 года и до дальнейших распоряжений по техническим причинам обработка заявок на индийские визы будет приостановлена", - говорится в сообщении на сайте компании.

Прием заявок приостановлен на фоне разразившегося на текущей неделе кризиса в отношениях Канады и Индии. Оттава заявила, что Индия может быть причастна к убийству в июне текущего года лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Ниджара, которого Нью-Дели считает террористом, и выслала высокопоставленного индийского дипломата. Индия отвергла обвинения и в ответ выслала канадского дипломата.

В среду МИД Индии рекомендовал своим гражданам в Канаде проявлять максимальную осторожность "в связи с растущей антииндийской активностью" в этой североамериканской стране и ухудшающейся ситуацией с безопасностью.