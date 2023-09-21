В Москве ночная температура 21 сентября стала самой теплой для этого дня

Минимальная температура составила плюс 16,2 градуса

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Прошедшая ночь в Москве оказалась самой теплой для 21 сентября за всю историю регулярных метеонаблюдений, минимальная температура на базовой столичной метеостанции составила плюс 16,2 градуса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На базовой столичной метеостанции столбики минимальных термометров не опустились ниже плюс 16,2 градуса, в центре Москвы, на Балчуге, плюс 16,7 градуса, в Тушино плюс 15,4 градуса. Так тепло на ВДНХ не было никогда за всю историю регулярных метеонаблюдений", - написал синоптик.

По словам Тишковца, предыдущий рекорд держался с 2015 года, когда ночная температура составила плюс 13,1 градуса. Он отметил, что 21 сентября ночная температура бывает выше плюс 10 градусов не чаще одного раза в 10 лет.

"Такая ночная температура на 2 градуса выше климатической нормы дня в сентябре. Кроме того, по климату в Москве даже в разгар лета, в июле, ночная норма меньше, плюс 13,5 градуса", - подчеркнул он.

Тишковец назвал прошедшую ночь субтропической, а также сообщил, что ее показатели соответствуют климатическим показателям черноморских курортов в темное время суток.