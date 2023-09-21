В Ереване на фоне событий в Карабахе перенесли концерт Snoop Dogg

Концерт был запланирован на 23 сентября

ЕРЕВАН, 21 сентября. /ТАСС/. Концерт рэпера Snoop Dogg на стадионе Раздан в Ереване, который был запланирован на 23 сентября, перенесли на фоне событий в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении организаторов компании Doping Space.

"С прискорбием сообщаем, что правительство Армении официально сообщило о решении перенести концерт Snoop Dogg, запланированный на 23 сентября", - говорится в сообщении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией".

Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке с 12:00 мск антитеррористических мероприятий в Карабахе. В администрации президента Азербайджана сообщили, что 21 сентября в азербайджанском городе Евлах состоится встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".