В Петербурге зафиксировали рекорд по теплу для 21 сентября за всю историю наблюдений

Главный синоптик города Александр Колесов сообщил, что ожидается много температурных рекордов - по дневной, ночной, а также среднесуточной температуре в отдельные дни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Ночь на четверг в Санкт-Петербурге стала самой теплой для 21 сентября за всю историю наблюдений, столбик термометра не опускался ниже плюс 16,1 градуса, сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.

"Сегодняшняя ночь в Санкт-Петербурге с минимальной температурой плюс 16,1 градуса стала самой теплой за весь период наблюдений в городе для 21 сентября. Прошлый рекорд - плюс 15,4 градуса - был не так давно, в 2018 году", - отметил он.

По словам синоптика, в ближайшее время в Петербурге ожидается много температурных рекордов - по дневной, ночной, а также среднесуточной температуре в отдельные дни. "Очень теплый воздух приходит в наш регион, и прохладнее станет только с <...> 24 сентября", - добавил он.

В четверг днем осадков не ожидается, будет солнечная погода с температурой до плюс 20-22 градусов.