В Волгограде пройдет первое в России шоу воздушной гимнастики на колесе обозрения

В мероприятии примут участие 13 гимнасток

ВОЛГОГРАД, 21 сентября. /ТАСС/. Шоу воздушной гимнастики на колесе обозрения впервые в России состоится в центральном парке культуры и отдыха Волгограда в воскресенье. Об этом ТАСС сообщил директор парка Андрей Еркин.

"Шоу воздушной гимнастики [пройдет] на колесе обозрения в центральном парке культуры и отдыха. Будут выступать 13 учениц трех студий воздушной гимнастики Волгограда и Волжского, которые являются победителями различных соревнований и фестивалей <...>. Это первое шоу воздушной гимнастики на колесе обозрения в России", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что высота волгоградского колеса обозрения - 50 м, само шоу пройдет на высоте 8 м на опорах аттракциона. Оно состоится 24 сентября в 18:00 как заключительное представление первого конкурса "Мисс Парк". Организатор шоу - Федерация воздушной гимнастки и пилонного спорта Волгоградской области. Еркин уточнил, что в следующем году в планах организовать масштабный фестиваль воздушной гимнастики в парке.