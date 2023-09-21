В Росздравнадзоре сообщили, что около 80% жизненно важных лекарств производят в РФ

По данным ведомства, 9 млн льготников обеспечиваются такими препаратами

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Около 80% лекарств, входящих в список жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), составляют российские препараты. Об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Девять миллионов льготников сегодня [обеспечиваются жизненно важными лекарствами]. Порядка 80% [лекарств] из всего перечня ЖНВЛП - это препараты российского производства", - сказала она.

Самойлова также отметила, что за последние годы доля российских препаратов в списке ЖНВЛП увеличилась почти на 20%. "Если за последние четыре года начинали где-то с 50-60%, то на сегодняшний день это порядка 80%", - сообщила глава Росздравнадзора.

"Именно на эти препараты мы контролируем цены и в аптечном сегменте, чтобы были доступны лекарственные препараты, и для населения, которое покупают их в амбулаторном сегменте", - заключила Самойлова.