Заболеваемость ОРВИ на Алтае выросла за неделю до 22,7 тыс. случаев

Жителям рекомендовали в общественных местах использовать медицинские маски, регулярно мыть руки и проветривать помещения, ограничить посещение массовых мероприятий и мест скопления людей

ТАСС, 21 сентября. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) выросла за неделю в Алтайском крае на треть, с 16,8 тыс. до 22,7 тыс. случаев заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

"В Алтайском крае регистрируется сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. За 37 неделю 2023 года (с 11 по 17 сентября) зарегистрировано 22,7 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается среди взрослого населения и детей в возрастной группе 7-14 лет", - говорится в сообщении.

Случаев заболевания гриппом на территории Алтайского края не зарегистрировано. Роспотребнадзор рекомендует жителям в общественных местах использовать медицинские маски, регулярно и тщательно мыть руки и проветривать помещения, ограничить посещение массовых мероприятий и мест скопления людей.