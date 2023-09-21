Мишустин призвал снабжать лекарствами новые регионы России так же, как и всю страну

По словам главы Росздравнадзора Аллы Самойловой, проблем с обеспечением пациентов, которые обращаются в аптеки, нет

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Жители новых регионов РФ должны иметь такой же доступ к лекарствам, как и жители остальной России. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил на встрече с главой Росздравнадзора Аллой Самойловой.

"Росздравнадзор активно работает в новых регионах. Это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области. Но здесь очень важен вопрос снабжения лекарствами аптек. У жителей этих субъектов должна быть возможность купить качественные лекарства в аптеках и иметь такой же точно доступ, как его имеют жители во всех точках страны", - сказал он.

Мишустин поинтересовался у Самойловой, достаточное ли сегодня обеспечение людей необходимыми препаратами на указанных территориях. По словам Главы Росздравнадзора, многие аптеки возвращаются, многие открываются вновь. В целом же, по ее словам, сейчас проблем с обеспечением пациентов, которые обращаются в аптеки, нет. "Вопрос очень важный, держите его на контроле", - поручил глава кабинета министров.