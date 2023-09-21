В Росздравнадзоре сообщили об отсутствии проблем с обеспечением лекарствами новых регионов

По данным ведомства, препараты для пациентов есть в аптеках

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Проблем с обеспечением аптек в новых регионах России лекарственными препаратами не наблюдается. Об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"На сегодняшний день проблем с обеспечением пациентов, которые обращаются в аптеки, нет", - сказала она.

Самойлова сообщила, что в прошлом году количество аптечных организаций в новых регионах резко сократилось, однако сейчас ситуация улучшается. "На сегодняшний день в Донецкой [Народной] Республике уже зарегистрировано более 1 тыс. аптек, Луганск - более 800 аптек, в Запорожской области порядка 300 и в Херсонской [области] порядка 100 аптек реально работают. Наша задача, чтобы там был полный ассортиментный перечень [лекарств]", - отметила она.

Кроме того, в аптеке должно быть гарантировано наличие на менее 50 наименований лекарств из списка жизненно важных. "Мы проверяем эту доступность во всех аптеках. Мы контролируем еще и цены <...> На сегодняшний день цены выровнялись. В некоторых субъектах они даже упали ниже того уровня, который был в прошлом году, и сегодня они сравнялись. То есть практически это те же цены, как в Крыму, как в Ростове", - заключила Самойлова.