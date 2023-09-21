21 сентября, 08:05

Роструд в 2023 году провел более 4 тыс. консультаций для жителей новых регионов

Граждане интересуются вопросами, связанными с оплатой труда, предоставлением отпусков и режимом работы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Специалисты Юго-Западной межрегиональной территориальной инспекции труда в текущем году провели свыше 4 тыс. консультаций по вопросам трудового законодательства для жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роструда.

"С начала года специалистами Юго-Западной межрегиональной территориальной инспекцией труда было предоставлено свыше 4 тыс. консультаций. <...> Своевременно предоставленные разъяснения помогают предупредить производственные риски, нарушение трудовых прав и найти нужные решения в каждой конкретной ситуации", - цитируют в сообщении заместителя руководителя Роструда Андрея Кожевникова.

Отмечается, что жители новых регионов интересуются вопросами, связанными с оплатой труда, предоставлением отпусков и режимом работы.

По словам Кожевникова, жителям новых регионов доступны все каналы связи, чтобы получить бесплатную консультацию по трудовым вопросам. Также в помощь сотрудникам и работодателям на портале "Онлайнинспекция.рф" сформировали специальный раздел "Трудовая деятельность в новых субъектах РФ". В нем размещены памятки по наиболее распространенным трудовым ситуациям и образцы типовых документов. 

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