В Омской области ветеранам СВО с наградами предоставят земельные участки

Глава региона Виталий Хоценко сообщил, что для ведения сельского хозяйства будет предоставляться участок земли площадью 0,04-1 га, для садоводства - 0,04-0,15 га

ОМСК, 21 сентября. /ТАСС/. Ветераны специальной военной операции из Омской области, отмеченные орденами РФ, а также члены семей погибших военных смогут получить бесплатно земельный участок для сельского хозяйства или садоводства. Как сообщил в своем Telegram-канале глава региона Виталий Хоценко, соответствующий закон приняло заксобрание области.

"В Омской области участники СВО смогут бесплатно получить "сельскохозяйственный гектар". <…> Сегодня на заседании законодательного собрания принят закон. Мера поддержки доступна ветеранам боевых действий, которые получили звание Героя РФ или были отмечены другими орденами РФ. Право на землю распространяется и на членов семьи погибшего в зоне СВО", - написал Хоценко.

По его словам, для ведения сельского хозяйства будет предоставляться участок земли площадью 0,04-1 га, для садоводства - 0,04-0,15 га. В нескольких районах уже определены земельные участки и массивы для этих целей.

Ранее Хоценко в интервью ТАСС рассказал, что в Омской области, помимо 20 обязательных мер поддержки участников СВО по линии "Единой России", добавлено 18 дополнительных региональных мер. Как отметил глава региона, по сути, каждые две недели областное правительство находит новые способы поддержать военнослужащих и их семьи, эта работа будет продолжена.