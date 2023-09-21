21 сентября, 07:43

В ВОЗ сообщили о ликвидации вспышки полиомиелита на Украине

Заболевание было выявлено в октябре 2021 года

СТОКГОЛЬМ, 21 сентября. /ТАСС/. Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявило вспышку полиомиелита на Украине, выявленную в октябре 2021 года, официально ликвидированной. Об этом сообщается в заявлении организации.

В нем отмечается, что реагирование на вспышку было осложнено "множеством проблем, включая массовое перемещение населения, разрушение инфраструктуры здравоохранения и нарушение логистических маршрутов доставки медикаментов".

В октябре 2021 года у маленького ребенка на Украине был обнаружен полиовирус, появившийся в Пакистане и ранее в том же году обнаруженный в Таджикистане. В декабре 2021 года у второго ребенка случился паралич, еще 19 человек, находившихся в близком контакте с ним, получили положительный результат при тестировании на полиовирус без развития симптомов. 

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