Эксперт: толкование Роскомандзором норм для СМИ должно быть единым во всех субъектах РФ

Председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Игорь Потоцкий отметил, что ведомство намерено обратиться в правительство и Госдуму с таким предложением

СОЧИ, 21 сентября. /ТАСС/. Толкование Роскомнадзором норм для средств массовой информации необходимо сделать единым во всех субъектах РФ, сообщил ТАСС председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Игорь Потоцкий на полях Всероссийского форума современной журналистики "Вся Россия - 2023", который проходит в Сочи.

Он отметил, что комитет намерен обратиться в правительство РФ и Госдуму с предложением привести нормы к такому единообразию.

"Это совершенно невозможная ситуация, когда одни и те же нормы в разных территориях трактуются по-разному. Это <...> критически мешает нормально работать многим людям. <…> Нужно, чтобы норма трактовалась абсолютно однозначно во всех смыслах. <…> Пока переговоры с Роскомнадзором особого успеха не имели, поэтому <...> вопрос необходимо поднимать на более высоком уровне. Мы обратимся с этой проблемой, во-первых, в правительство РФ, во-вторых, в Государственную думу", - сказал Потоцкий.

Как сообщил в ходе панельной дискуссии председатель подкомитета комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций, генеральный директор телерадиокомпании "Крым" Вадим Первых, сегодня СМИ нередко сталкиваются с проблемой возрастной маркировки материалов. Так, в некоторых регионах территориальный орган Роскомнадзора считает нужным промаркировать один и тот же материал 12+, в других регионах - 18+. Кроме того, в одном субъекте РФ Роскомнадзор считает, что ответственность за возрастную маркировку целиком и полностью несет вещатель, в другом субъекте - прокатчик или поставщик контента. Разночтения возникают и по поводу маркировки иноагентов - в одном случае в регионе считают обязательным автоматически ставить маркировку 18+, в другом - не разделяют такого мнения. "Мы общались с разными представителями Роскомнадзора, у них нет исчерпывающих рекомендаций и пунктов правил поведения, как и что они должны выявлять. <…> Я бы предложил в том числе поднять вопрос, чтобы Роскомнадзор определил исчерпывающий порядок их действий на территории нашей страны, во всех субъектах", - считает Первых.

XXVII Форум современной журналистики "Вся Россия - 2023" проходит в Сочи с 18 по 24 сентября. ТАСС - информационный партнер национальной премии в области развития связей с общественностью "Золотая стратегия", которую вручили на форуме.