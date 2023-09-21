Росздравнадзор сообщил, что доля российских лекарств на рынке РФ составляет около 70%

По словам главы ведомства Аллы Самойловой, в целом в стране нет дефицита лекарственных препаратов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Доля российских лекарственных препаратов на отечественном рынке составляет около 70%, этот показатель за последние три года увеличился на 10%. Об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"За последние три года доля российских лекарственных препаратов увеличилась практически на 10%, и сегодня от общего ввода в гражданский оборот российские препараты составляют порядка 70%. Это высокий процент и не последняя планка. На сегодняшний день количество производимых лекарственных препаратов в стране увеличивается, можно сказать, с каждым днем", - сказала она.

Самойлова также добавила, что в целом в России нет дефицита лекарственных препаратов. "У нас на сегодняшний день введено в гражданский оборот порядка 4 млрд упаковок лекарственных препаратов, в предыдущие года за год вводилось порядка 6 млрд. То есть мы в этом году к концу года выйдем на эту цифру. То есть, по большому счету, мы не видим в совокупности дефицита", - сказала она.