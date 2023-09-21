В Никарагуа появился Центр открытого образования на русском языке

Он функционирует на базе академии Talk

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Центр открытого образования на русском языке начал работу в Никарагуа. Министерство просвещения России поручило его создание Глазовскому государственному инженерно-педагогическому университету (ГИПУ) им. В. Г. Короленко, сообщается на сайте министерства.

"Торжественная церемония открытия центра прошла с участием представителей ГИПУ им. В. Г. Короленко с российской стороны и представителей Национального автономного университета Никарагуа - с никарагуанской", - говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что благодаря центру у жителей Никарагуа появилась возможность бесплатно изучать русский язык, 90 человек уже записались на занятия. Также сообщается, что центр функционирует на базе академии Talk.

"Также российская и никарагуанская стороны рассмотрели совместные меры по развитию новых форм и методов обучения никарагуанских граждан русскому языку, среди которых особое внимание было уделено продолжению образования в России", - сообщается в публикации.

Подчеркивается, что делегации РФ и Никарагуа также обсудили поддержку просветительской деятельности основанного в 2017 году Русского центра.