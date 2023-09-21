Генсек ООН считает, что человечество "открыло врата в ад"

По словам Антониу Гутерриша, богатые страны должны довести выбросы до нулевого уровня как можно ближе к 2040 году, и эта задача, как показал недавний анализ ООН, выполняется далеко не всеми

ЛОНДОН, 21 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что "человечество открыло врата в ад", допустив усугубление климатического кризиса. Об этом в среду вечером сообщила газета The Guardian.

Гутерриш считает, что "человечество открыло врата ада", вызвав потепление, наводнения и лесные пожары, пишет издание.

"Мы должны наверстать упущенное время из-за нерасторопности, политики выкручивания рук и неприкрытой жадности людей с укоренившимися интересами зарабатывать миллиарды на ископаемом топливе", - приводит The Guardian слова Гутерриша. Как считает генсек ООН, богатые страны должны довести выбросы до нулевого уровня как можно ближе к 2040 году, и эта задача, как показал недавний анализ ООН, выполняется далеко не всеми.

"Многие из беднейших стран имеют полное право злиться из-за того, что они больше всего страдают от климатического кризиса, который не они создали, из-за того, что обещанное финансирование так и не появилось, и из-за того, что стоимость их займов заоблачно высока", - заявил Гутерриш.

"Будущее человечества в наших руках", - считает генсек ООН. "Мы должны ускорить темпы, превратить планы в действия и переломить ситуацию", - добавил он.