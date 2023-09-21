Старшеклассники Москвы смогут освоить профессию параллельно с учебой

Занятия будут проходить в очном формате на базе столичных колледжей по заранее сформированному расписанию

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Московские старшеклассники смогут пройти бесплатное обучение в столичных колледжах параллельно со школьным курсом и вместе с аттестатом получить свидетельство о профессии. Это стало возможным благодаря обновленному проекту "Профессиональное обучение без границ", сообщается на портале мэра Москвы.

"Профессиональное обучение без границ" - уникальный проект, где старшеклассники получают специальность параллельно с учебой в школе. В этом году мы актуализировали список профессий, оставив наиболее востребованные и перспективные на рынке труда. Разработали индивидуальный подход к каждой категории учащихся и единые требования к содержанию образовательных программ. При этом 80% составят практические занятия в современных мастерских и лабораториях колледжей под руководством опытных педагогов и наставников", - приводятся слова исполняющей обязанности замруководителя департамента образования и науки города Москвы Ирины Швец.

Занятия будут проходить в очном формате на базе столичных колледжей по заранее сформированному расписанию. Для учеников предпрофессиональных классов список профессий определен заранее. Школьники из IT-классов станут операторами электронно-вычислительных машин, из медицинских - получат профессию младшей медсестры по уходу за больными, из инженерных - освоят профессию чертежника-конструктора. Учащиеся из медиаклассов смогут стать видеооператорами, фотографами или оформителями табло, виньеток и альбомов, а из предпринимательских - получат квалификацию банковских агентов. Остальные участники проекта смогут выбрать одно из 85 направлений обучения, среди которых слесарь по ремонту автомобилей, столяр, штукатур, пожарный, спасатель, изготовитель конфет, пекарь, повар, наладчик технологического оборудования, оператор электронно-вычислительных машин, портной, фотограф, художник по костюму, росписи по дереву и многие другие.

Принять участие в проекте смогут не только школьники 9-10-х классов, но и москвичи разного возраста с ограниченными возможностями здоровья и ментальными нарушениями.