Ирина Винер поставит шоу, посвященное защите амурского тигра

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики пригласила на шоу защитников природы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер намерена поставить в Москве шоу, посвященное защите амурского тигра. Об этом она сообщила на встрече с сотрудниками службы по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края.

"Я хочу в Москве сделать праздник тигра. Мы сейчас посмотрим на эту форму, <…> сделаем такие костюмы детям - нашим девочкам и под живую музыку, под живой звук сделаем хороший концерт и обязательно вас пригласим. Сделаем это в вашу честь", - сказала Винер, пригласив защитников природы в Москву.

Служба Госохотнадзора Хабаровского края получила от АНО "Центр "Амурский тигр" 11 единиц техники, в церемонии передачи на территории административного комплекса службы по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий региона в селе Сосновка приняли участие министр юстиции РФ Константин Чуйченко, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, генеральный директор АНО "Центр "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Техника будет использоваться для проведения антибраконьерских рейдов в ареале амурского тигра. Один из вездеходов использовали по назначению еще до официальной церемонии передачи - для проверки информации о браконьерской охоте на юге края, в местах, куда не попасть даже на хорошем внедорожнике. "Мы исходим из того, что служба охотнадзора должна быть экипирована значительно лучше, чем браконьеры, которые, к сожалению, еще есть в тайге. Сегодня с большим удовольствием мы передаем инспекторам автомобили и другую технику, которая необходима им для выполнения их важной работы",- отметил Чуйченко.

Минувшей зимой в Хабаровском крае на фоне роста популяции амурского тигра и эпизоотии африканской чумы свиней хищники стали чаще выходить к границам населенных пунктов. Усилия по отпугиванию таких зверей не всегда дают результат, и тогда инспекторам приходиться их отлавливать и доставлять в центры реабилитации, где специалисты проводят осмотр и при необходимости оказывают животным ветеринарную помощь. С ростом числа конфликтных ситуаций увеличилась потребность в спецсредствах, необходимых для проведения мероприятий по отпугиванию и отлову. Центр "Амурский тигр" передал в службы четыре транспортировочных бокса.

Амурский тигр - самый крупный подвид тигра на планете, он занесен в Красные книги России и Международного союза охраны природы. В дикой природе этот хищник обитает в основном на территориях Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономных областей, а также северных районов Китая и КНДР. В настоящее время в России насчитываются около 750 амурских тигров.