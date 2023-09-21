В Венгрии после реставрации открыли советский воинский мемориал

Российские дипломаты в Шарбогарде возложили венок к мемориальному комплексу

БУДАПЕШТ, 21 сентября. /ТАСС/. Открытие после капитального ремонта советского воинского захоронения периода Великой Отечественной войны состоялось в венгерском городе Шарбогард (область Фейер), расположенном примерно в 60 км к юго-западу от Будапешта. Как сообщило посольство РФ в Венгрии, на торжественной церемонии российские дипломаты возложили венок к мемориальному комплексу.

"В результате поисково-исследовательских работ удалось установить и увековечить на мемориальных плитах имена 850 советских воинов", - уточнило посольство. В мероприятии, состоявшемся 20 сентября, приняли участие военный и военно-воздушный атташе России полковник Олег Смирнов, руководитель представительства Минобороны по организации и ведению военно-мемориальной работы в Венгрии Шерали Мамасолиев.

В период Великой Отечественной войны в Венгрии погибли более 140 тыс. советских солдат и офицеров. В сражениях на территории этой страны участвовали соединения 2-го и 3-го Украинских фронтов. Особенно ожесточенными были бои за Будапешт, превращенный фашистскими войсками в неприступную крепость. В ходе операции по освобождению города в октябре 1944 - феврале 1945 годов погибли более 80 тыс. советских воинов.