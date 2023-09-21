В Бангладеш от лихорадки денге за сутки умерло рекордное число людей

Оно достигло 21

ПЕКИН, 21 сентября. /ТАСС/. Лихорадка денге в Бангладеш за сутки унесла жизни 21 человека, а общее число граждан страны, умерших с начала года от этого заболевания, превысило 850. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на данные Главного управления службы здравоохранения страны.

Таким образом, число умерших за сутки вновь достигло рекордной для текущего года отметки, повторив максимум, зафиксированный 2 сентября. Всего с начала сентября зарегистрировано 274 летальных исхода.

20 сентября в Бангладеш было зафиксировано 3 015 новых случаев заражения лихорадкой, общее число заболевших с января этого года превысило 176 тыс. По данным службы здравоохранения, с начала сентября денге заразились 53 тыс. человек, а месяцем ранее этот показатель превысил 71 тыс.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее объявила, что вспышка лихорадки денге в Бангладеш стала "самой серьезной" за всю историю наблюдений. Лихорадка денге распространена в тропических и субтропических регионах. Переносчиками вируса являются самки комаров. ВОЗ отмечает, что в последние годы денге стала быстро распространяющейся инфекцией во всех отслеживаемых регионах. Число случаев заражения оценивается на уровне 100-400 млн ежегодно. По данным ВОЗ, более 80% случаев, как правило, протекает легко или бессимптомно. Однако вирус может вызывать острое респираторное заболевание, которое способно приводить к потенциально смертельным осложнениям.