Доля российских медицинских изделий для реабилитации выросла в 2,5 раза

Как сообщили в Росздравнадзоре, благодаря принятию постановлений для ускорения процедур, темпы регистрации и выхода медизделий в гражданский оборот выросли

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Доля регистрируемого в РФ оборудования для реабилитации российского производства увеличилась почти в 2,5 раза. Об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Буквально год назад мы регистрировали реабилитационное оборудование, медицинские изделия, это было всего порядка 26% от общего количества реабилитационного оборудования, которое регистрировалось у нас в стране. К концу прошлого года мы вышли на цифру 46%, а в этом году мы уже идем по цифре порядка 50%. Это говорит о том, что только за год [количество российского] оборудования для реабилитации увеличилось в процентном отношении практически в 2,5 раза. То есть доля российского производства выросла", - сказала она.

По словам Самойловой, благодаря принятию за последние три года постановлений для ускорения процедур, темпы регистрации и выхода медицинских изделий в гражданский оборот выросли. "Мы еще контролируем закупочные процедуры, чтобы в рамках национального проекта "Здравоохранение" закупались медицинское оборудование и медицинские изделия российского производства", - заключила она.