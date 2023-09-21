Стивена Фрая доставили в больницу после падения с двухметровой сцены

Артист получил травмы ребер и ног, передает газета The Times

ЛОНДОН, 21 сентября. /ТАСС/. Английский актер и писатель 66-летний Стивен Фрай упал с двухметровой сцены лондонской арены O2, где проходила конференция по искусственному интеллекту, и с травмами ребер и ног был доставлен в больницу. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на очевидцев.

По словам одного из них, "было слишком темно, не было перил, он упал на пол с высоты двух метров, и его увезли в инвалидной коляске". Как завили в муниципалитете лондонского района Гринвич, информация о произошедшем получена и рассматривается возможность проведения расследования.

Инцидент произошел сразу же после того, как Фрай пожаловался со сцены, что его голос был клонирован с помощью ИИ и прозвучал в документальном фильме без разрешения. "Я не сказал ни слова <...>, и это меня шокировало". По словам Фрая, для этого "использовалось его чтение семи томов повествования [о юном волшебнике] Гарри Поттере".

Фрай не сообщил, кто выпустил документальный фильм, отметив, что с помощью ИИ мог бы "сказать все что угодно, от призыва к штурму парламента до порнографии, и все это без моего ведома и без моего разрешения". Об этом он проинформировал своих агентов по обе стороны Атлантики, а они "понятия не имели, что подобное возможно". "Пройдет совсем немного времени, и полнометражные дипфейковые видео станут столь же убедительными", - считает комик.

По данным The Times, клонировать голоса сейчас стало намного проще, поскольку модели искусственного интеллекта стали более сложными. Лондонский стартап ElevenLabs создал инструмент ИИ, который может клонировать голоса на 30 языках. В этом году компания была вынуждена принять дополнительные меры защиты этой технологии после того, как с ее помощью "клонировали голос актрисы Эммы Уотсон и озвучивали "Майн кампф".