В Москве на Дмитровском шоссе заменили более 220 тыс. кв. м асфальта

В общей сложности заменили более 220 тыс. кв. м асфальта от улицы Руставели до Красностуденческого проезда и от улицы Станционной до Селигерской

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части на одной из ключевых магистралей севера российской столицы - Дмитровском шоссе. Об этом сообщил ТАСС и. о. заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Последний раз аналогичные мероприятия проводились в 2018-2019 годах, за прошедшее время из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры образовалась колейность. Кроме того, истек гарантийный срок службы полотна. В общей сложности заменили более 220 тыс. кв. м асфальта на двух участках - от улицы Руставели до Красностуденческого проезда и от улицы Станционной до Селигерской", - сказал он.

Бирюков отметил, что работы проводили преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения. В них были задействованы 170 рабочих и свыше 100 единиц специализированной техники. В ближайшее время на отремонтированные участки нанесут дорожную разметку: осевые и краевые линии, линии рядности, дублирующие знаки, остановки общественного транспорта.

Всего в этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах в Москве заменят свыше 23 млн кв. м асфальта.