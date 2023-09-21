Закрытие Латвией КПП на белорусской границе привело к росту очередей на въезд в Литву

По данным погранкомитета Белоруссии, наибольшее скопление грузовиков фиксировали перед литовским пунктом пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог"), контрольные службы которого за сутки пропустили на свою территорию только 20% большегрузов от нормы

МИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Закрытие Латвией одного из двух автодорожных пунктов пропуска на белорусской границе привело к увеличению очередей транспорта на литовском направлении. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

"Закрытие латвийского пункта пропуска "Силене" (сопредельный белорусский - "Урбаны") привело к росту очередей транспорта не только перед единственным функционирующим латвийским погранпереходом "Патерниеки" (с белорусской стороны - "Григоровщина"), но и на литовском направлении", - говорится в сообщении.

По данным погранкомитета, по состоянию на утро четверга наибольшее скопление грузовиков фиксируется перед литовским пунктом пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог"), контрольные службы которого за сутки пропустили на свою территорию только 20% большегрузов от нормы. "Очереди грузовиков также фиксируются на въезд в Литву перед пунктами пропуска "Шальчининкай" ("Бенякони") и "Райгардас" ("Привалка"), - отметили в белорусском пограничном ведомстве.

"Легковой транспорт ожидает въезда в ЕС перед польским пунктом пропуска "Тересполь" ("Брест") и всеми литовскими погранпереходами", - добавили в Госпогранкомитете.

Латвия вечером 19 сентября закрыла один из двух пограничных автодорожных пунктов пропуска на белорусской границе "в целях обеспечения целостности государственной границы и предотвращения угроз государству, связанных с нелегальной миграцией".

Сопредельные с Белоруссией страны Евросоюза под различными предлогами приостановили работу нескольких автодорожных пограничных пунктов пропуска. В настоящее время на белорусско-литовской границе функционируют четыре из шести КПП, на границе с Польшей - два из шести. При этом без ограничений возможно движение пассажирского автотранспорта в пункте пропуска "Тересполь" ("Брест"), через "Кукурыки" ("Козловичи") Польша пропускает только грузовые автомобили, зарегистрированные в странах Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли.