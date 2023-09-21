21 сентября, 09:05

На западе Москвы создадут порядка 27 га парков и мест отдыха

В кластере также будут созданы экологические игровые пространства

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Девелопер планирует разместить 27 га парков и мест отдыха на территории крупного жилого кластера в районе Очаково-Матвеевское в Западном административном округе Москвы. Об этом рассказал и. о. заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В кластере будут созданы парки, экологические игровые пространства и места отдыха. Все объекты будут связаны пешеходными бульварами. Благоустроенная территория будет отвечать требованиям безбарьерной среды. Это удобно и людям с ограниченными возможностями, и мамам с колясками, и, к примеру, любителям самокатов", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он подчеркнул, что особенностью проекта станет пешеходный мост, который соединит два бульвара. "Благодаря этому будет разграничено движение по жилому кластеру, разъединены потоки отдыхающих жителей и транзитных пешеходов. Строительство моста протяженностью 350 м позволит сократить время прохода к объектам инфраструктуры - поликлиникам, детсадам и школам, магазинам. Под мостом будет разбит большой парк с местами отдыха, дорожками, площадками и тренажерами", - пояснил Бочкарев.

Как уточнила и. о. председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова, в 27 га войдут как места отдыха в закрытых дворах, так и доступные всем желающим общественные пространства. "В целом площадь кластера составляет около 66 га. Таким образом, под благоустройство будет отдана почти половина площади проекта", - подчеркнула она. 

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