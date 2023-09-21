Собянин сообщил о благоустройстве более 1,6 тыс. дворов в Москве

По словам мэра, чаще всего просили дополнительное освещение, новые скамейки, а также оборудовать детские и спортивные площадки

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Свыше 1,6 тыс. московских дворов благоустроили в этом году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Завершили работы по комплексному благоустройству столичных дворов. В программу этого года вошло больше 1,6 тыс. территорий. Все проекты были разработаны с учетом пожеланий горожан. Чаще всего просили дополнительное освещение, новые скамейки, а также оборудовать детские и спортивные площадки", - написал мэр.

Он уточнил, что работы проходили во всех административных округах города. На юго-востоке благоустроили 153 дворовые территории; на западе столицы привели в порядок 274 объекта; на северо-востоке обновили 225 дворов; на юге благоустроили 487 дворов; в ТиНАО работы прошли на 82 объектах.

В 2022 году работы по благоустройству и текущему ремонту, включая замену асфальта, были проведены в 2,5 тыс. дворах. Также специалисты благоустроили 200 территорий возле школ и детских садов. В предварительных планах на 2023 год значилось приведение в порядок 1,6 тыс. дворов и 169 территорий образовательных учреждений.