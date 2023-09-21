21 сентября, 09:32

Патрушев привел данные об украинской преступной сети по торговле детьми

По словам секретаря СБ РФ, детей из Киева и Харькова тайно переправляли за границу

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обратил внимание на опубликованную в украинских СМИ информацию о разоблачении на Украине преступной группировки, которая занималась торговлей детьми.

"Среди подозреваемых - руководители крупных клиник. Преступная сеть, по имеющейся информации, действовала с 2014 года. Детей из Киева и Харькова тайно переправляли за границу. Украинская прокуратура уже выявила восемь случаев продажи детей. Еще 40 случаев проверяют", - указал Патрушев в беседе с корреспондентами информагентств. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичУкраинаРоссия
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