Посол РФ сообщил, что эксцессов с ввозом личных вещей россиян во Францию не было

В российское посольство также не поступали сообщения о проблемах от владельцев автомобилей с российской регистрацией, находившихся на территории Франции

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Проблем с ввозом личных вещей граждан РФ через французскую границу пока не возникало, заявил посол России во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала "Россия-24".

"Пока не было никаких эксцессов с ввозом личных вещей российских граждан [во Францию]", - сказал дипломат.

Он пояснил, что в российское посольство также не поступали сообщения о проблемах от владельцев автомобилей с российской регистрацией, находившихся на территории Франции после того, как ряд европейских стран запретил ввоз соответствующих транспортных средств в связи с рекомендацией Еврокомиссии. "Мы о таких проблемах не слышали, но нельзя забывать, что по существующим правилам, если машина находится больше трех месяцев или полугода в стране, то она должна быть перерегистрирована, должны быть сменены номера", - напомнил Мешков.

Ранее посольство Франции в РФ сообщило, что Париж не планирует вводить запрет на въезд автомобилей с российскими номерами. Там уточнили, что в настоящий момент со стороны Франции нет изменений правил, указанных в приложении XXI к директиве №833/2014 Европейского союза.

13 сентября прибалтийские государства ввели запрет на въезд автомобилей с российской регистрацией на свою территорию. Ограничения действуют вне зависимости от наличия у владельца российского автомобиля вида на жительство или гражданства одной из стран Евросоюза (ЕС). При этом выезд таких машин на территорию РФ по-прежнему разрешен. Впоследствии примеру данных стран последовали Финляндия и Польша. Ранее Латвии, Литве и Эстонии не удалось согласовать единый подход к конфискации автомобилей с российской регистрацией.

В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее десяти". Еврокомиссия подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке содержится широкий ассортимент всевозможных вещей: от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены.