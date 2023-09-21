Эксперт Роспотребнадзора сообщил об умеренном росте заболеваемости ковидом в России

Как заявил Александр Горелов, по сравнению с 2022 годом показатели значительно ниже и масштабы "абсолютно несопоставимые"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Умеренный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в России, по сравнению с прошлым годом показатели значительно ниже и масштабы "абсолютно несопоставимые". Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национальной ассоциации специалистов по инфекционным болезням им. академика В.И. Покровского, академик РАН Александр Горелов.

"В настоящий момент отмечается <...> умеренный рост регистрации заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. <...> Бесспорно, отмечается еженедельный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, но темпы абсолютно не такие, чтобы говорить о том, что в ближайшее время нас ждет какая-то катастрофа", - сказал он на пресс-конференции "Профилактика сезонных заболеваний в осенний период" в пресс-центре МИЦ "Известия".

Горелов для примера сопоставил показатели заболеваемости 2022 и 2023 годов. Так, на 37 неделе прошлого года регистрировалось 370 тыс. случаев за неделю, а за 37 неделю этого года - чуть более 11 тыс. случаев. Поэтому "масштабы абсолютно несопоставимые", подчеркнул он.