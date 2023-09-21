Фадеев считает, что информационные каналы в мессенджерах не вытеснят СМИ

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что каналы в мессенджерах берут информацию из СМИ, без нее они перестанут существовать

СОЧИ, 21 сентября. /ТАСС/. Информационные каналы в мессенджерах вряд ли вытеснят традиционные средства массовой информации, но нужно подумать об их регулировании по примеру СМИ. Такое мнение высказал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Каналы в мессенджерах берут информацию из СМИ, без нее они просто перестанут существовать. Поэтому говорить о том, что они могут вытеснить традиционные СМИ, не приходится", - сказал Фадеев, отвечая на вопрос ТАСС, на полях форума "Вся Россия - 2023".

Он добавил, что еще один вопрос - должны ли те, кто ведет Telegram-каналы, подчиняться законам о СМИ. "Должны ли они брать на себя не только права, но и обязанности СМИ? Но это рабочий вопрос, никто ограничивать их деятельность не собирается", - подчеркнул Фадеев.

XXVII Форум современной журналистики "Вся Россия - 2023" проходит в Сочи с 18 по 24 сентября. ТАСС - информационный партнер национальной премии в области развития связей с общественностью "Золотая стратегия", которую вручили на форуме.