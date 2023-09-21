Эксперт: нагрузка на стационары из-за заболеваемости ковидом в РФ не увеличивается

Как заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, все случаи инфицирования коронавирусом в стране связаны со штаммом "омикрон"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Текущий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России не привел к увеличению нагрузки на стационары, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национальной ассоциации специалистов по инфекционным болезням им. академика В. И. Покровского Александр Горелов.

"В настоящий момент не увеличивается прежде всего нагрузка на стационары, что говорит о том, что инфекция протекает как сезонная респираторная инфекция, что является очень благостным моментом. Мы помним "дельту", когда каждый день мониторировалось число свободных коек в стационаре, число свободных аппаратов ИВЛ и других прочих очень важных жизнесохраняющих медицинских мероприятий, которые при "дельте" были очень важны", - сказал он на пресс-конференции "Профилактика сезонных заболеваний в осенний период".

Горелов пояснил, что все случаи инфицирования коронавирусом в РФ связаны со штаммом "омикрон". "У нас в настоящий момент [циркулируют] все разновидности "омикрона", у нас есть и "кракен", преобладает "арктур" в настоящий момент <...>. "Пиролы" <...> нет у нас", - сказал он.

Заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава РФ Елена Малинникова также добавила, что сегодня ковидом болеет в основном молодежь, в частности, студенты. "Для вируса границ не существует и, возможно, у нас появится "пирола", - сообщила она, отметив, что информации о том, что данный вид вируса стал более опасным и протекает тяжелее, пока нет.