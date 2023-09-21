Фадеев призвал создавать российские мессенджеры, а не блокировать иностранные

Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что в РФ нужно создавать свои мессенджеры, чтобы они стали альтернативой зарубежным, которые могут контролироваться западными спецслужбами

СОЧИ, 21 сентября. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что в России нужно создавать свои мессенджеры, чтобы они стали альтернативой зарубежным, которые могут контролироваться западными спецслужбами. Об этом он заявил, комментируя ситуацию с мессенджером WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и владеет запрещенными в России Facebook и Instagram).

"Нужно создавать свои мессенджеры, это единственный верный путь. Чтобы не возникало вопросов, насколько те или иные зарубежные мессенджеры контролируются западными спецслужбами и стоит ли ограничивать к ним доступ", - сказал Фадеев, отвечая на вопрос ТАСС на полях форума "Вся Россия - 2023".

Ранее мессенджер WhatsApp в своем блоге сообщил о запуске в 150 странах функции создания каналов. Предполагается, что пользователи смогут конфиденциально получать обновления о том, что им интересно. В Роскомнадзоре в свою очередь сообщили, что WhatsApp может быть заблокирован на территории России, если в нем появятся недружественные каналы с запрещенной информацией.

XXVII Форум современной журналистики "Вся Россия - 2023" проходит в Сочи с 18 по 24 сентября. ТАСС - информационный партнер национальной премии в области развития связей с общественностью "Золотая стратегия", которую вручили на форуме.