В Монголии большинство зарубежных туристов летом составили россияне

Далее по численности лидируют путешественники из Южной Кореи, Китая и Казахстана

УЛАН-БАТОР, 21 сентября. /ТАСС/. Россияне составили большинство зарубежных путешественников в Монголии по итогам летнего туристического сезона. Об этом сообщило министерство туризма и охраны окружающей среды страны.

"Всего с начала текущего года по 20 сентября страну посетили 733 340 туристов. Большинство из них граждане РФ, откуда приехало 177 тыс. человек. Далее по численности лидируют путешественники из Южной Кореи, Китая и Казахстана", - привело ведомство данные статистики.

По его информации, на увеличение турпотока повлияло появление новых прямых авиарейсов из России, Южной Кореи и Таиланда. Многие граждане РФ выбирают Монголию как транзитную страну для вылетов в страны Юго-Восточной Азии. Жители российского Дальнего Востока и Сибири предпочитают летать из Улан-Батора в Турцию и Германию.

Министерство отмечает, что российские туристы в Монголии предпочитают активный отдых со своими семьями и небольшими группами. Многие россияне путешествуют по стране на своих автомобилях.

"По итогам летнего сезона могу сказать, что российские туристы делятся по интересам и регионам. Иркутяне и красноярцы регулярно ездят рыбачить на Хубсугул. Верующие из буддийских республик РФ заказывают паломнические туры по святым местам, жителям европейской части РФ интереснее Гоби", - рассказал корреспонденту ТАСС представитель одного из монгольских туроператоров.

Правительство Монголии объявило 2023-2025 годы "временем посещения Монголии". В этот период граждане 62 стран смогут без виз посетить Монголию. Ее власти планируют за 2023 год принять миллион туристов и увеличить доходы от туризма до $1,2 млрд.