Под Новосибирском на форуме OpenBio обсудят темы жизни человека 2065 года

Комплекс мероприятий соберет на своей площадке более 1,5 тыс. участников из 57 регионов России и 10 стран

НОВОСИБИРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Футуристические темы жизни и долголетия человека 2056 года, биотехнологические исследования в космосе, развитие искусственного интеллекта в сфере биотехнологий и проблемы регистрации фармпрепаратов обсудят эксперты на форуме "OpenBio-2023", который пройдет в наукограде Кольцово под Новосибирском с 26 по 29 сентября. Об этом рассказала в пресс-центре ТАСС руководитель отраслевого комплекса мероприятий OpenBio Юлия Линюшина.

"Немного футуристических направлений ввели в этом году, мы будем говорить о человеке 2065 [года], то есть о том, что нас ждет в будущем. Мы будем говорить о том, почему проектирование трендов на 1-3 года бесполезно в текущих реалиях, будем узнавать, есть ли пределы человеческому долголетию, [говорить] о редактировании генома и клонировании человека, <…> и поговорим вместе с экспертами о том, что такое постчеловечество, как далеко может зайти трансформация человеческой природы, которой сегодня активно занимается наука", - рассказала Линюшина.

Она отметила, что одна из новых тем форума - биотехнологии для космоса, экспертов для круглого стола помогли привлечь сотрудники госкорпорации "Роскосмос". "Будем говорить о том, какие исследования проводятся на МКС, как готовят космонавтов, как в этой части используется искусственный интеллект для работы с большими геномными данными", - сказала руководитель отраслевого комплекса мероприятий.

Также традиционной темой для форума является взаимодействие науки и искусства. В этом году ожидается премьера биомузыкальной инсталляции, коды биотехнологии будут конвертированы в язык музыки. "В музыке воспроизведены биологические физические и химические процессы", - отметила Линюшина.

По ее словам, в этом году комплекс мероприятий в сфере биотехнологий, биофармацевтики и вирусологии "OpenBio-2023" соберет на своей площадке более 1,5 тыс. участников из 57 регионов России и 10 стран.

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев отметил, что с каждым годом форум растет, расширяется и международное участие, и участие российских регионов. По его словам, одно из ключевых событий форума - это научная конференция, в рамках нее будет пять секций - биотехнологии, молекулярная биология, вирусология, биофизика и биоинформатика. Министр отметил большое количество молодых ученых в программе конференции, что важно для развития науки. Для привлечения в науку молодых специалистов в этом году из регионального бюджета были выделены средства на создание трех молодежных лабораторий.