21 сентября, 10:11

В Международной организации по миграции оценили число покинувших дома ливийцев

Оно составило более 43 тыс. человек

КАИР, 21 сентября. /ТАСС/. Число перемещенных лиц, вынужденных покинуть свои дома из-за разрушительного наводнения в Ливии, превысило 43 тыс. Об этом говорится в докладе ливийского офиса Международной организации по миграции (МОМ), размещенном на его официальной странице в соцсети X ("икс", ранее Twitter).

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"43 059 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений на северо-востоке Ливии. Отсутствие надлежащего водоснабжения вынуждает многих переселенцев из Дерны направляться в провинции, расположенные к востоку и западу от эпицентра стихийного бедствия, - говорится в отчете. - В восточных районах большинство перемещенных лиц принимают у себя их родственники, в западных большая часть остается в принимающих семьях".

Организация подчеркнула, что перемещенные лица остро нуждаются в еде и питьевой воде, а также в психологической помощи. 

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