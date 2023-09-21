Ансамбль Александрова выучил песни на корейском языке для гастролей в КНДР

Ведущие концерта также говорили на корейском языке, что вызвало уважение у зрителей, отметил худрук Геннадий Саченюк

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова в короткие выучили песни на корейском языке специально для гастролей в КНДР. Об этом во время пресс-конференции в ТАСС, посвященной 95-летию со дня образования коллектива, сообщил начальник ансамбля - художественный руководитель, заслуженный артист России Геннадий Саченюк.

Ранее сообщалось, что академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова дал в Пхеньяне концерт, посвященный 75-й годовщине образования КНДР. Коллектив спустя почти 20 лет снова с триумфом представил российское армейское искусство в КНДР. До этого у александровцев состоялось шесть гастрольных поездок в эту страну: в 1962, 1986, 1991, 1998, 1999 и 2004 годах.

"Если касаться поездки в КНДР, я хочу заметить, что данная программа была создана в рекордно короткие сроки, поскольку в программу были добавлены произведения на корейском языке, конечно, за столь короткий срок это было немного сложно сделать и выучить, но тем не менее, как оценивают наши коллеги и партнеры, все было сделано на высоком уровне", - сказал Саченюк.

Он уточнил, что ведущие концерта также говорили на корейском языке, что вызвало уважение у зрителей. По его словам, граждане КНДР очень тепло встретили коллектив.

12 октября легендарный российский военный коллектив отметит 95 лет со дня образования. Ансамбль выступал в 78 странах - в Восточной и Западной Европе, Азии, Северной и Южной Америке, Африке.