В Совфеде уверены, что искусственный интеллект не сможет вытеснить журналистов

По мнению главы комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова, возможна лишь замена части технологических работников СМИ

СОЧИ, 21 сентября. /ТАСС/. Искусственный интеллект не сможет вытеснить журналистов, возможна лишь замена части технологических работников СМИ. Такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на форуме "Вся Россия - 2023".

"Говорят, что сейчас придет искусственный интеллект, журналистов не будет. Да, искусственный интеллект, видимо, действительно выдавит технологическую часть журналистики, часть людей, которые являются корректорами. Да, возможно, но авторов он не вытеснит", - сказал Пушков.

XXVII Форум современной журналистики "Вся Россия - 2023" проходит в Сочи с 18 по 24 сентября. ТАСС - информационный партнер национальной премии в области развития связей с общественностью "Золотая стратегия", которую вручили на форуме.