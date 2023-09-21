Эксперт прогнозирует менее интенсивную эпидемию гриппа в РФ, чем в прошлом сезоне

Заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ Дарья Даниленко добавила, что пока сложно прогнозировать, какие штаммы гриппа будут превалировать

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Эпидемия гриппа в России в этом сезоне, как ожидается, будет развиваться менее интенсивно, чем в предыдущем. Такую оценку высказала заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ Дарья Даниленко.

"Мы ожидаем, что в этом году у нас также будет эпидемический подъем по гриппу. В прошлом году эпидемический подъем наступил рано и стремительно, он развивался очень быстро. В этом году не ожидаем такого стремительного развития эпидемии, думаем, что она будет чуть меньшей интенсивности, чем в прошлом году", - сказала Даниленко на пресс-конференции, посвященной профилактике сезонных заболеваний в осенний период.

По ее словам, пока сложно прогнозировать, какие штаммы гриппа будут превалировать, но с большой долей вероятности предполагается, что будут циркулировать вирусы гриппа А и вирусы гриппа B викторианской линии. "И тут будет уместно сказать, что все эти штаммы входят в состав вакцин", - добавила Даниленко. Она напомнила, что в стране идет кампания по вакцинации. "Очень важно своевременно привиться, чтобы ограничить распространение вируса и снизить нагрузку на медицинский персонал и уберечь себя и своих близких", - подчеркнула эксперт.

В настоящее время, несмотря на осенний подъем заболеваемости ОРВИ, "по гриппу пока ситуация спокойная", что традиционно для сентября. "Все-таки мы только вступаем в новый эпидемический сезон, который начнется, согласно <…> измерениям ВОЗ, с 40-й недели. Сейчас мы регистрируем только единичные случаи гриппа. <…> Основная заболеваемость сейчас приходится на другие респираторные вирусные инфекции", - пояснила Даниленко.