В Саратовской области число закрытых на карантин школ выросло за сутки на 25%

В регионе закрыли 20 школ и 400 классов в 92 школах

САРАТОВ, 21 сентября. /ТАСС/. Количество школ, закрытых на карантин из-за распространения гриппа и ОРВИ в Саратовской области, за сутки увеличилось на 25%, с 20 до 25. Кроме того, закрыты 472 класса в 102 школах, сообщила пресс-служба регионального министерства образования.

"В связи с выявленными случаями заболеваний ОРВИ и гриппом полностью закрыты два детских сада Самойловского района, 25 школ. <…> Частично закрыты пять групп в четырех детских садах, 472 класса в 102 школах", - сообщили в ведомстве.

По состоянию на 20 сентября, в области было закрыто 20 школ и 400 классов в 92 школах. Всего в регионе работают 653 школы.

По данным Министерства здравоохранения Саратовской области, эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе превышен на 89,1%. За прошлую неделю - 11-17 сентября - в области зарегистрировали более 18 тыс. случаев ОРВИ.