Ансамбль Александрова на концерте в день своего 95-летия почтит память Добронравова

Концерт состоится 13 октября в Большом Кремлевском дворце

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова в ходе концерта, который пройдет 13 октября в Большом Кремлевском дворце и будет посвящен 95-летию этого коллектива, почтят память поэта Николая Добронравова. Об этом на пресс-конференции в ТАСС, посвященной 95-летию со дня образования ансамбля, сообщил его режиссер-постановщик Лев Шелогуров.

20 сентября Москва простилась с поэтом Николаем Добронравовым. Автора песен "Как молоды мы были", "Нежность", "Надежда" и многих других похоронили на Новодевичьем кладбище.

"Безусловно, концерт 13 октября будет еще и концертом памяти человека, которого вчера проводила вся страна, потому что действительно Николай Николаевич Добронравов, без его высокой, проникновенной поэзии не обходится ни один наш концерт. И в этом концерте будет звучать не одна песня, которую он написал", - сказал Шелогуров.