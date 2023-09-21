21 сентября, 10:45

Почти 800 тыс. жителей Подмосковья вакцинировались от гриппа

Пройти вакцинацию можно в поликлинике, в мобильных комплексах, которые работают вблизи железнодорожных станций, торговых центров и автовокзалов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Порядка 800 тыс. жителей Московской области прошли вакцинацию от гриппа с начала прививочной кампании в регионе. План по вакцинации населения выполнен почти на 18%, сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья.

"На данный момент единственный способ защиты - это вакцинация. Прививку от гриппа в Подмосковье сделали уже около 800 тыс. человек", - привели в тексте слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В пресс-службе рассказали, что пройти вакцинацию против гриппа в Подмосковье можно в поликлинике, а также в мобильных комплексах, которые работают вблизи железнодорожных станций, торговых центров и автовокзалов.

Как ранее сообщали в министерстве, всего от гриппа планируется привить порядка 4,5 млн жителей региона, включая 1 млн детей.

  

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