В Таврическом дворце открылся форум к 80-летию освобождения от блокады Ленинграда

Участниками форума "Битва за Ленинград - всенародная победа" станут около 700 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Таврический дворец принял II Санкт-Петербургский международный исторический форум "Битва за Ленинград - всенародная победа", который открыл череду юбилейных мероприятий к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщила журналистам пресс-служба Смольного.

"Сегодня мы вместе даем старт юбилейным мероприятиям. Символично, что большой международный форум, посвященный битве за Ленинград, проходит в штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи СНГ. В 2023 году Санкт-Петербург объявлен культурной столицей СНГ. Наши страны свято хранят память о подвиге народа в годы войны. Мы вместе отмечаем памятные военные даты, устанавливаем памятники героям, поддерживаем ветеранов", - приводит пресс-служба слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Форум в Таврическом дворце продлится до 23 сентября. За это время его участниками станут около 700 человек, чьи выступления можно будет послушать как онлайн, так и в очном формате. Среди выступающих - исследователи и специалисты в области мировой истории и международного права, социологи, политологи, представители власти, члены патриотических объединений и общественных организаций, студенты и аспиранты из разных уголков нашей страны, а также из дружественных стран. В ходе панельных дискуссий будут представлены малоизвестные факты о блокаде.

Подвиг Ленинграда

Блокада Ленинграда длилась 872 дня - с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года, но все это время жизнь в городе не останавливалась: работали предприятия, школы, учреждения культуры. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны.

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду города войсками нацистской Германии и их пособниками военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом. Общее число жертв, по озвученным на процессе данным, составило не менее 1 093 842 человек, сумма ущерба городу и его жителям превысила 35 трлн рублей в пересчете на современную валюту.