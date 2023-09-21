В Новосибирской области планируют закрыть крупный мусорный полигон через пять лет

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что городу нужна новая площадка с современным заводом по переработке мусора

НОВОСИБИРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) "Гусинобродский" в Новосибирске площадью 49 га, куда ежедневно привозят около 7 тыс. куб. мусора, планируют закрыть для рекультивации через 5 лет. Планируется, что новая площадка для складирования отходов разместится за границами города, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Анатолий Локоть.

"Продолжаем наводить порядок на Гусинобродском полигоне. Каждый день сюда привозят около 7 тыс. куб. мусора. Отсортированные отходы - 10-20% от общего объема - отправляются на переработку. В Новосибирске транспортировкой ТКО занимается муниципальное предприятие МУП "САХ". За время работы региональным оператором ситуация с вывозом мусора стабилизировалась. Через пять лет Гусинобродский полигон придется закрыть на рекультивацию", - писал мэр.

Он уточнил, что Новосибирску нужна новая площадка с современным заводом по переработке мусора. Планируется, что она будет обустроена за границами города.

В 2021 году в мэрии сообщали о намерении увеличить площадь складирования отходов на крупнейшем в Новосибирской области полигоне. Его остаточная емкость составляет 5%. Предполагалось, что это в том числе позволит продлить срок эксплуатации территории на 10 лет.

Полигон "Гусинобродский" в Дзержинском районе города эксплуатируется с 1962 года. Принимает отходы от жилого сектора, предприятий и организаций города, около 50% от общего объема вывозимых отходов - из семи районов города, а также Центрального округа. Занимал 12-е место в списке крупнейших свалок России по данным на август 2016 года.