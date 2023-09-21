В Карелии инициировали выплаты 100 тыс. руб. педагогам за успехи учеников

Председатель законодательного собрания республики Элиссан Шандалович сообщил, что такое поощрение будет стимулировать педагогов к повышению качества обучения и к более эффективной подготовке выпускников к экзаменам

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 сентября. /ТАСС/. Карельские депутаты поддержали в первом чтении законопроект о выплате педагогам 100 тыс. рублей за подготовку победителей всероссийских школьных олимпиад и выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ, сообщил ТАСС председатель законодательного собрания республики Элиссан Шандалович.

"Изменения вносятся в региональный закон "Об образовании". Они предусматривают выплату денежного поощрения в размере 100 тысяч рублей педагогам нашего региона, которые подготовили призеров и победителей заключительного этапа всероссийских школьных олимпиад, а также выпускников, набравших 100 баллов на едином государственном экзамене", - сказал Шандалович.

По словам спикера, такое поощрение будет стимулировать педагогов к повышению качества обучения, а также к более эффективной подготовке выпускников к экзаменам. Второе чтение законопроекта состоится в парламенте Карелии в октябре. Средства на денежную выплату предусмотрены в бюджете республики на 2023 год.

Инициативу о введении денежного поощрения для педагогов предложил глава Карелии Артур Парфенчиков. Согласно статистике, высоких результатов на ЕГЭ и олимпиадах в регионе ежегодно добиваются от 3 до 5 школьников, а также 20-25 выпускников. Председатель парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова считает, что такая мера поможет удержать молодежь в профессии и привлечь новых специалистов.

Ранее глава Карелии поручил разработать дополнительные меры поддержки для молодых педагогов, которые работают в городах. Как и сельские молодые педагоги, они будут получать выплату в размере 100 тыс. рублей.