Жители новых регионов смогут принять участие в "Цифровом диктанте"

Акция по определению уровня цифровой грамотности пройдет с 29 сентября по 15 октября

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Жители новых регионов смогут принять участие в ежегодной всероссийской акции по определению уровня цифровой грамотности "Цифровой диктант", который пройдет с 29 сентября по 15 октября. Об этом заявил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров в ходе выступления на пресс-конференции в ТАСС.

"В этом году впервые во всех 89 регионах пройдет, впервые жители наших новых регионов смогут принять участие в диктанте. Например, в Херсонской области рассматривается вариант дистанционного формата проведения с организацией площадок на базе образовательных организаций", - сказал Комиссаров.

Как рассказал директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Гребенников, 29 сентября в 00:00 по московскому времени уже можно будет начать проходить диктант во всех регионах страны. 15 октября акция завершится, в 00:00 по московскому времени начнется "работа над ошибками", где каждый участник в личном кабинете на сайте диктанта сможет понять, где и какие ошибки он допустил.

Гребенников напомнил, что в 2021 году "Цифровой диктант" прошли практически 1 млн человек, при этом заполнять диктант начали около 4 млн человек. "Мы в этом году намеренно не говорим о том, сколько мы хотим собрать участников. Если это будет больше - будет классно, если будет меньше - это выбор каждого участника", - отметил он.

"Цифровой Диктант" - всероссийская акция, признанная самой масштабной в России проверкой знаний в области цифровой грамотности, которая пройдет с 29 сентября по 15 октября. Диктант состоит из тестирований, разработанных с учетом разных возрастных категорий: для детей (10-13 лет), подростков (14-17 лет), взрослых (18-59 лет) и людей старшего возраста (60 лет и старше).