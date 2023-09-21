Голикова заявила, что в новых регионах особенно востребованы учителя и врачи

По словам вице-премьера РФ, также нужны специалисты, которые восстановят экономику

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Специалисты всех профессий востребованы сейчас в новых регионах, особенно экономисты, учителя и врачи, сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Конечно, у них есть дефицит [кадров]. У них востребованы совершенно разные профессии. Понятно, что у них происходит сейчас процесс становления служб, центров занятости, они очень активно участвуют в этом процессе. Если в общем отвечать, у них востребованы все специалисты. Сейчас им в первую очередь нужны специалисты, которые восстанавливают экономику, нужны учителя, нужны врачи", - сказала Голикова.

Вице-премьер добавила, что часть программы социально-экономического развития новых регионов нацелена в том числе на переподготовку специалистов и их подготовку по российским стандартам. "Этот процесс активно сейчас идет", - отметила Голикова.